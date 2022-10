Sabatini: «Dimarco mi ricorda Seedorf! Inter, Lautaro Martinez top. Onana…»

Sabatini ha parlato della vittoria dell’Inter e di alcuni suoi giocatori protagonisti. Il noto opinionista e giornalista, in collegamento con Radio Sportiva, commenta l’impresa nerazzurra in Champions League e alcuni singoli, a partire Dimarco.

IMPRESA INTER – L’Inter si gode la sua vittoria più bella in quest’inizio di stagione e migliora così la situazione generale non molto positiva guardando al campionato. Il noto opinionista e giornalista Sandro Sabatini, in collegamento con Radio Sportiva, ha parlato così di alcuni dei giocatori nerazzurri: «Federico Dimarco ha un sinistro che mi ricorda quello di Clarence Seedorf. Non è affatto male. Questo ragazzo ha un calcio incredibile, in Italia nessuno è come lui. Lautaro Martinez è già un top. L’attaccante titolare dell’Argentina è per forza un top. Sinceramente io penso che abbia bisogno di un grande attaccante accanto per esserlo. Secondo me il giocatore che ha esaltato di più Lautaro non è Romelu Lukaku, ma Edin Dzeko. Io sono un fan di Dzeko da sempre. Il bosniaco è un grande campione, ha classe ma ha 36 anni e tutte le partite non le regge. Ha una tecnica che mette paura». Sabatini ha sentenziato anche sulla questione portieri, dicendo: «Un cambio in corsa era evidente. L’Inter ha tentato di farlo in maniera dolce ma non è andata bene. Se devo dirla tutta io non credo che la striscia positiva dipenda da André Onana. Il miglior Samir Handanovic era più forte dell’Onana attuale, nonostante sia ancora un giocatore in prospettiva». Queste le parole di Sabatini sull’Inter.