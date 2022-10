Dimarco in Inter-Viktoria Plzen dà il meglio in costante proiezione offensiva

In Inter-Viktoria Plzen Inzaghi ha puntato ancora su Dimarco. E l’esterno lo ha ripagato con una prova offensiva di alto livello.

PROTAGONISTA ASSOLUTO – Inter-Viktoria Plzen ha visto Dimarco tornare ai suoi migliori livelli. Inzaghi ha puntato ancora su di lui, malgrado un paio di gare in ombra. E l’esterno è tornato una risorsa fondamentale nella fase offensiva. Dimostrando tutti i miglioramenti nell’interpretazione del ruolo che lo hanno reso un titolare inamovibile per Inzaghi.

ESTERNO OFFENSIVO – L’Inter ha tenuto il possesso palla e il baricentro alto. Così Dimarco ha potuto concentrarsi sulla fase offensiva, partendo spesso in una posizione quasi da ala. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Evidente come Inzaghi lo abbia schierato alto, con il preciso obiettivo di attaccare la linea difensiva avversaria. E il numero 32 lo ha fatto. Con continuità e qualità. Lavorando in sinergia coi compagni, sia negli scambi corti che nei movimenti ad attaccare la profondità.

PERICOLO COSTANTE – Ecco la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

In totale sono 77, con 65 passaggi realizzati all’85%. Ed è evidente che sia riuscito a penetrare a fondo nella linea difensiva del Viktoria Plzen. Fin dentro l’area, più volte. Al suo attivo anche 11 cross, sui 30 della squadra, e 2 tiri, realizzati nella stessa azione. Ma l’importante è la qualità. Dimarco si è proposto in modo continuo, trovando spazi e giocate, sia individuali che collettive. Il mancino ha prodotto in totale 5 passaggi chiave, con un assist. Una prova da riferimento del gioco offensivo.