Bastoni, altro assist in coppa: col Viktoria Plzen ritrova la sua qualità

Inter-Viktoria Plzen ha visto un contributo decisivo di Bastoni. Il difensore è stato fondamentale come elemento offensivo aggiunto sulla sinistra.

RITORNO DA PROTAGONISTA – L’aria di Champions evidentemente esalta Bastoni. Dopo un paio di esclusioni in Serie A infatti col Viktoria Plzen si è rivista la versione migliore del difensore. Vale a dire quella presente non solo in difesa. Che sa trovare combinazioni, spazi in proiezione offensiva e giocate di qualità. Quello visto col Barcellona, per intenderci. E proprio da lui nasce e viene rifinita con l’assist l’azione che sblocca la partita.

DIFESA E ATTACCO – Bastoni sulla sinistra è stato un elemento offensivo aggiunto. Pur partendo dalla linea difensiva infatti è stato sempre pronto a salire sulla sinistra. Proponendosi come opzione in impostazione. E anche sovrapponendosi a Dimarco, quasi da ala, se necessario. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Una prova di rara completezza per il numero 95. Difensivamente ha messo iniseme 3 spazzate, 3 contrasti, un tiro bloccato,. Nei suoi 82 tocchi ci sono 70 passaggi, realizzati al 94%, con 5 cross e 8 palle lunghe. E 2 passaggi chiave, con un assist. Realizzato dopo uno scambio con Dimarco. Partendo dalla trequarti difensiva, impostando e andando a rifinire puntando il terzino del Viktoria Plzen. Da difesa ad attacco, Bastoni ha fatto tutto. Mettendo in campo tutta la sua personalità.