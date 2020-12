FOTO – Borussia Monchengladbach-Inter, Vidal: “Andiamo a lasciare la vita in campo!”

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Borussia Monchengladbach-Inter è la sfida che andrà in scena stasera in Germania alle ore 21.00 e valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Vidal, a poche ore dal match, suona la carica su Instagram

ADRENALINA – Borussia Monchengladbach-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 21.00, valida per la quinta giornata di Champions League. I nerazzurri si trovano a un crocevia decisivo: per poter ancora sperare nella qualificazione serve solo vincere. Arturo Vidal lo sa e suona la carica a modo suo: “Andiamo a lasciare la vita in campo… come facciamo sempre! Forza Inter”, scrive il cileno su Instagram.