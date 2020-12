Borussia Monchengladbach-Inter, riunione tecnica e poi stadio: le ultime

Antonio Conte Inter

Borussia Monchengladbach-Inter andrà in scena stasera alle ore 21.00 (QUI tutta la carica di Vidal). Di Marzio – in collegamento dalla Germania con gli studi di “Sky Sport 24” – fa il punto della situazione a poche ore dalla partita. Di seguito le sue dichiarazioni

PARTENZA – Borussia Monchengladbach-Inter si avvicina. Il punto di Gianluca Di Marzio a poche ore dalla sfida di Champions League: «Tra poco inizierà la riunione tecnica, l’Inter partirà in direzione stadio intorno alle 18.45. Non ci sono stati più scoppi di petardi davanti all’albergo dell’Inter dopo quello che è accaduto stanotte (vedi articolo). L’Inter si sta preparando alla partita della verità con una formazione composta da de Vrij, Skriniar e Bastoni. Conte a centrocampo ritrova Brozovic con Barella che si sposta leggermente a fare l’interno, Gagliardini confermato. Sugli esterni Young da una parte e Darmian dall’altra, con Hakimi ancora in panchina. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez, con Sanchez pronto a entrare in corsa».