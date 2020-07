FOTO – Bastoni celebra vittoria e nuova maglia alla fine di Inter-Napoli

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni è entusiasta al termine di Inter-Napoli, gara che vede l’esordio della nuova maglia ufficiale dei nerazzurri. Ecco la sua gioia a fine gara.

SECONDO POSTO – Alessandro Bastoni non smette di sorprendere, o forse sì. In Inter-Napoli raccoglie la presenza numero 28 in stagione, nonché la ventitreesima da titolare. Ormai è senza dubbio un componente fisso nelle rotazioni difensive di Antonio Conte. Per citare alcune statistiche, ieri sera Bastoni ha completato 65 passaggi (85% di precisione) di cui 6 lunghi, vincendo anche due duelli aerei. A fine gara, Bastoni esprime tutta la sua gioia per questa vittoria, che riporta l’Inter al secondo posto, a quota 79 punti. Una posizione da difendere a tutti costi contro la diretta inseguitrice, l’Atalanta che sfiderà l’Inter sabato sera, nell’ultimo atto di campionato. Ma, nell’attesa, il difensore classe 1999 si gode la vittoria sul Napoli per due reti a zero, messe a segno da Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martinez. In una gara che vede esordire la nuova maglia dell’Inter, quella ufficiale per la prossima stagione. Ecco il commento di Bastoni dopo il fischio finale: “Grande vittoria ⚡️ ⚫️🔵 #newkit #win #ForzaInter”.