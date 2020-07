Minotti: “Inter, segnali positivi. Ma il Napoli meritava qualcosa in più”

Condividi questo articolo

Lorenzo Minotti, ex calciatore e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il match tra Inter e Napoli negli studi dell’emittente televisiva. Queste le sue dichiarazioni a seguito della vittoria per 2-0 dei nerazzurri.



CINISMO – L’Inter si porta a casa tre punti fondamentali nella penultima giornata del campionato di Serie A. Al Napoli di Gennaro Gattuso l’onore delle armi. L’analisi di Lorenzo Minotti negli studi di “Sky Sport”: «Inter, buoni segnali soprattutto per quanto riguarda la concretezza. Ma la prestazione del Napoli meritava qualcosa in più. L’Inter ha sorpreso Gattuso nei primi quindici minuti. Ha sofferto durante il resto della partita, ma questa classifica vale tanto per i nerazzurri. E poi è la terza partita in cui non subiscono gol. Alexis Sanchez? Nella prima parte di gara ha dato qualità e crea sempre qualcosa. Poi è un po’ sfumato per un discorso di condizione atletica. Al di là della qualità, il cambio di atteggiamento si vede».