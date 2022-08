FOTO – Dalmat cuore nerazzurro: «Forza Inter! Ho una speranza»

Stephane Dalmat non perde occasione per ricordare il suo legame con l’Inter. L’ex centrocampista (che ha anche parlato QUI in esclusiva alla nostra redazione) ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale per esprimere le sue emozioni in vista della nuova stagione.

SPERANZA – Stéphane Dalmat ricorda a tutti il suo legame con i colori nerazzurri, che ha indossato nei primi anni 2000. L’ex centrocampista francese, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha espresso le sue speranze per la nuova stagione. “Forza Inter, speriamo in una grande stagione!” le sue parole, ad accompagnare la foto con la sua maglia indossata nella stagione 2002-2003.

Questo il post di Dalmat.