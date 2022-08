Cagni: «Inzaghi quest’anno deve vincere! Gli hanno perdonato tutto»

L’allenatore Cagni su TMW Radio ha parlato di Serie A e in particolare dei suoi colleghi in panchina, citando in particolare Inzaghi in vista dell’inizio di stagione con l’Inter.



SOTTO PRESSIONE – Luigi Cagni parla di Stefano Pioli e in particolare di Simone Inzaghi: «Un allenatore che vedo bene? Per me Pioli, il Milan ha fatto dei movimenti di mercato molto buoni e sa gestire la situazione. Chi è in difficoltà? Spero di no, ma Inzaghi deve vincere quest’anno, perché è il passo che deve fare. Lo scorso anno gli hanno perdonato tutto, ma quest’anno non può più fare certe cose. È l’allenatore sotto pressione».