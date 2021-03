Esposito: Â«Rigore col Genoa emozione unica! All’Inter ho un fratelloÂ»

Esposito: «Rigore col Genoa emozione unica! All’Inter ho un fratello»

Sebastiano Esposito Inter

Esposito, ieri in campo in Venezia-Brescia di Serie B (vedi articolo), oggi sul suo account Instagram ha fatto un Q&A coi suoi follower. L’attaccante, in prestito agli arancioneroverdi dall’Inter, ha ricordato il rigore contro il Genoa e indicato un giocatore con cui ha un rapporto particolare.

LE RISPOSTE – Sebastiano Esposito discute con chi lo segue, e il tema Inter torna inevitabilmente più volte. L’attaccante classe 2002, dopo aver mostrato una sua foto in nerazzurro alla domanda su qual era il club in cui avrebbe voluto giocare da piccolo, torna sul suo primo gol in carriera, al Genoa a dicembre 2019: «Cosa ho pensato prima del rigore? Non ho pensato, e menomale. Emozione unica!». Ora è in prestito al Venezia, dopo aver iniziato la stagione alla SPAL. Ma non reputa i frequenti cambi di maglia dei fallimenti: «No, delle montagne da scalare e degli ostacoli da superare con fatica che fanno parte del gioco e della carriera». Molto più brevi le altre risposte di Esposito, che non ha dubbi quando gli si chiede chi sia il compagno con cui ha legato di più all’Inter: «Danilo D’Ambrosio, un fratello». E, a domanda su cosa preferirebbe fra lo scudetto all’Inter e la promozione col Venezia, pochi dubbi pure qui: «Entrambe».