Inter-Atalanta, Gasperini conferma Sportiello in formazione. Cambi davanti

Gian Piero Gasperini Atalanta

Inter-Atalanta si giocherà domani alle ore 20.45. Nella conferenza stampa prepartita (vedi articolo) Gasperini ha annunciato che il titolare in porta sarà Sportiello, che ha superato Gollini nelle gerarchie. I cambi in formazione saranno invece in attacco, rispetto al 5-1 sul Crotone.

MODIFICHE DI RITO – Come al solito Gian Piero Gasperini cambia la sua formazione e per Inter-Atalanta non farà eccezione. Mercoledì, nel 5-1 al Crotone, sono partiti titolari Josip Ilicic, Ruslan Malinovskyi e Luis Fernando Muriel. Domani potrebbe rimanere soltanto lo sloveno, che si sta riprendendo dopo un febbraio più luci che ombre. Duvan Zapata ha smaltito l’infortunio subito col Real Madrid, è subentrato quattro giorni fa e ha subito fatto un assist: il titolare è lui, con Muriel sempre pericoloso a gara in corso. Al posto dell’ucraino si alza Matteo Pessina, che nella scorsa partita era nei due di centrocampo per la squalifica di Marten de Roon. Sarebbe più sorprendente vedere Aleksej Miranchuk, in gol in Atalanta-Inter dell’andata, o Mario Pasalic. Problemi fisici per Berat Djimsiti, comunque convocato: è favorito José Luis Palomino.

LE CERTEZZE – Gasperini ha detto che Marco Sportiello merita di avere chances di giocare, quindi sarà lui il portiere e non Pierluigi Gollini. Non si toccano Rafael Toloi e Cristian Romero, i due difensori dal maggior rendimento dell’Atalanta (soprattutto il secondo). Così come i due esterni: Robin Gosens è uno dei migliori di questa Serie A (e domani sarà una grande sfida con Achraf Hakimi, che fa lo stesso all’Inter), Joakim Maehle si è ben inserito dopo l’acquisto di gennaio e ha sfruttato al meglio gli infortuni di Hans Hateboer e Bosko Sutalo. A centrocampo, col già citato de Roon, ci sarà Remo Freuler: altra sicurezza. Questa la probabile formazione di Gasperini per Inter-Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina; D. Zapata.