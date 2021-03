Esposito entra ma non incide in Venezia-Brescia: solo...

Esposito entra ma non incide in Venezia-Brescia: solo un giallo in 34′

Sebastiano Esposito Inter

Sebastiano Esposito è tornato in panchina dopo la vittoria del Venezia, contro la Reggiana, nel turno infrasettimanale di serie B. Oggi, nella sfida contro il Brescia, il baby di proprietà dell’Inter ha giocato mezz’ora abbondante, nel secondo tempo, senza riuscire ad incidere

A SECCO – Stagione complicata fino a questo momento per Sebastiano Esposito. Il classe 2002, di proprietà dell’Inter, sta faticando a prendersi la scena in serie B e oggi, nella sfida tra Venezia e Brescia, è partito dalla panchina, subentrando a 34 minuti dalla fine. I lagunari hanno perso 0-1 allo scadere e sono scivolati al quarto posto in classifica. Dopo l’esperienza infelice con la SPAL, Esposito sta facendo fatica ad imporsi nell’undici titolare di Paolo Zanetti. L’età è certamente dalla sua parte, ma qualora le cose non dovessero cambiare, da qui a giugno, la scelta per la prossima stagione assumerà un peso specifico molto elevato per il futuro di Esposito.