VIDEO – Sampdoria-Cagliari 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Radja Nainggolan Cagliari

Sampdoria-Cagliari, posticipo pomeridiano della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



SULL’ULTIMO PALLONE – Sampdoria-Cagliari 2-2 nel posticipo pomeridiano della ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo tante rimonte subite il Cagliari stavolta nel recupero riesce a guadagnare un punto d’oro per la rincorsa salvezza. Ottimo inizio dei rossoblù, avanti all’11’ col solito Joao Pedro in gol al secondo tentativo (sul primo si era opposto Emil Audero). Subito dopo rigore per fallo di Daniele Rugani su Keita Baldé Diao, ma in avvio di azione c’è fuorigioco di Fabio Quagliarella: il VAR cancella. Il Cagliari gioca una buona partita, ma alla Sampdoria bastano centotrentacinque secondi per ribaltarla. Al 78′ verticalizza Gaston Ramirez per Bartosz Bereszynski, che con un gran destro pareggia. E due minuti dopo in contropiede Fabio Quagliarella lancia Manolo Gabbiadini che dal limite fa partire un siluro che supera Alessio Cragno (ancora sul suo palo). Per l’attaccante è il primo gol in questo campionato, per il polacco addirittura il primo in Serie A. Ci sono quattro minuti di recupero, poi allungati a poco più di cinque: proprio al 96′, quando sembrava finita, Leonardo Pavoletti fa sponda al limite per Radja Nainggolan che trova il destro vincente anche grazie a una deviazione. Esultanza sfrenata per Leonardo Semplici, che resta imbattuto alla guida dei sardi. E il belga è al primo gol dopo il ritorno in rossoblù dall’Inter. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.