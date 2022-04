Dumfries spinge dopo Inter-Roma: «Ora cinque finali, facciamolo insieme!»

Dumfries tra i protagonisti della netta vittoria dell’Inter contro la Roma (qui le pagelle). L’esterno, sui propri social, non si accontenta e spinge verso un grande finale di stagione.

NON SI MOLLA – Altro gol pesante per Denzel Dumfries. L’esterno olandese prosegue nel suo momento di grande forma e contro la Roma di José Mourinho regala a San Siro un’altra grande prestazione impreziosita dalla rete che sblocca il match. Sui propri social, il laterale ha pubblicato le più belle immagini dell’incontro e ha commentato: “Abbiamo cinque finali davanti a noi in campionato! Facciamolo insieme. Atmosfera incredibile oggi!”. Gli uomini di Simone Inzaghi chiamano a raccolta tutti i tifosi dell’Inter per un grande finale da vivere insieme. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

We've got five finals ahead of us in the league! Let's do this together. Incredible atmosphere today! ⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/OSESZ72YNo

— Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) April 23, 2022