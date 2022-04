Calhanoglu posa con 2 protagonisti di Inter-Roma: «Trio di centrocampo!»

Calhanoglu tra i migliori in campo nel successo dell’Inter sulla Roma di Mourinho (qui le pagelle). Il centrocampista, sui propri social, posa con altri due grandi protagonisti del match.

MEDIANA DA FAVOLA – Prestazione sontuosa quella di Hakan Calhanoglu in Inter-Roma. Due assist e tanta sostanza per il centrocampista turco nella netta vittoria degli uomini di Simone Inzaghi in un San Siro festante. Sui propri social, il numero venti ha pubblicato una foto direttamente dagli spogliatoi in compagnia di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, autore di un gol da fuoriclasse assoluto: “Trio di centrocampo”. Una squadra sorridente e sempre più carica dopo questi tre punti. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu