Inzaghi: «No contemporaneità col Milan? Nessun problema! Ancora lunga»

Per Inzaghi consueta conferenza post partita dopo il 3-1 di Inter-Roma. Ecco come il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa al Meazza per la quintultima giornata di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Roma.

Cosa lascia questo nuovo successo?

Una grande vittoria contro un avversario di assoluto valore, che sta bene fisicamente e mentalmente. Erano dodici partite che non perdevano, che creavano problemi a tutte le squadre. Noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo: non era semplice, perché quattro giorni fa avevamo giocato un derby molto impegnativo. Siamo stati bravi in tre giorni a preparare una partita importante, contro un avversario di grande valore.

Dopo le lamentele per la Fiorentina l’Inter ha sempre chiuso il primo tempo in vantaggio: è questa la svolta?

Importantissimo l’approccio delle gare, come le indirizzi. Chiaramente l’andamento è importante, le ultime quattro partite di campionato e la semifinale di Coppa Italia le abbiamo approcciate nel modo giusto. La partita è una serie di scelte dei ragazzi in campo: puoi prepararla nel modo migliore ma sono loro a decidere. Sono sempre stati lucidi, da chi è entrato dall’inizio a chi a gara in corso hanno dato tutti grandi segnali.

Per Inzaghi è un problema la mancanza di contemporaneità delle partite col Milan?

Assolutamente no, perché ormai ci siamo abituati. È tanto tempo che funziona così, capita di giocare prima o dopo. È così, fortunatamente ci sono le televisioni quindi bisogna rispettarle sempre e comunque.

Si può dire che oggi sia stato il primo tempo di un’operazione da chiudere a Bologna?

Indipendentemente da mercoledì volevamo la vittoria stasera. Sapevamo che affrontavamo un avversario di valore, con giocatori importanti e un grandissimo allenatore. Va fatto un plauso ai ragazzi che hanno organizzato una partita di valore, con quel primo tempo abbiamo chiuso la partita.

Brozovic ha segnato due gol nelle ultime due giornate: può crescere ancora per Inzaghi?

Sicuramente può diventare anche un fattore nelle aree avversarie. In queste ultime partite l’ha fatto nel migliore dei modi, a prescindere da questo è un giocatore molto importante. Ci sta dando grandi risultati ma sarebbe riduttivo parlare solo di lui dopo cinque vittorie consecutive, che non bastano perché abbiamo davanti un percorso molto lungo.