Dimarco, la doppietta contro il Bologna omaggiata dall’Inter

Federico Dimarco è reduce dalla doppietta contro il Bologna. Il classe ’97 ha riportato in vantaggio i suoi con una punizione, utile per il gol del 2-1. In più, il numero 32 ha realizzato il gol del 4-1 con una rete di pregevole fattura.

OMAGGIO – L’Inter ha pubblicato, sul proprio account Instagram, un video con i due gol di Federico Dimarco contro il Bologna. Il primo gol è realizzato da calcio di punizione, fondamentale in cui Dimarco si è dimostrato un giocatore preparato. Il secondo gol, invece, è qualcosa di mai visto nel repertorio del 32 nerazzurro. Sterzata sul difensore e tiro a giro sul secondo palo. Questa è la prima doppietta del classe ’97 con la maglia dell’Inter, e il club ha deciso così di dedicargli un video.