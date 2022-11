Ponciroli: «Danilo-de Vrij? Amaro in bocca ma decisione giusta! OK altri 2»

Ponciroli si è concentrato nuovamente sul gol annullato a Danilo in Juventus-Inter sul contatto con de Vrij. Il giornalista, in collegamento su Tmw Radio, ha poi analizzato anche altri due episodi

REGOLAMENTO − Fabrizio Ponciroli discute sui tre episodi di moviola: «Gol annullato a Danilo in Juventus-Inter, rigore Osimhen in Napoli-Empoli e non rigore al Verona contro la Juventus? In tutti e tre i casi scelta giusta. Poi possiamo discutere sul regolamento ma se è questo allora si è presa decisione giusta. Mi ha dato fastidio perché il gol annullato a Danilo sul contatto con de Vrij ti lascia l’amaro in bocca così come rigore Osimhen e non rigore al Verona. A termini di regolamento tre scelte giuste, non vedo errori. Seguendo il regolamento, gli arbitri hanno fatto bene».