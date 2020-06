Bonazzoli, Inter dimenticata: “Che emozione tornare in campo! Ora…”

Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria ed ex Inter, ha pubblicato un messaggio con tutta la sua gioia – nonostante la sconfitta – per la ripresa del calcio, tramite il suo profilo ufficiale “Instagram”.

TANTA GIOIA – Nonostante la sconfitta contro la sua ex squadra, Federico Bonazzoli ha mostrato tutta la sua gioia per la possibilità di tornare in campo. Il giocatore, entrato nei minuti finali di Inter-Sampdoria, ha infatti pubblicato questo messaggio sul suo profilo ufficiale “Instagram”, dimostrando anche di essersi già lasciato alle spalle la sconfitta di ieri sera a San Siro: “Che emozione tornare in campo! Testa già alla prossima, forza Samp!”.