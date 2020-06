Eriksen esulta e indica la strada all’Inter: “3 punti! Mercoledì ancora”

Eriksen esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria. Il danese, tramite i propri canali social, trasmette il proprio messaggio a compagni e tifosi

NUOVO FARO INTER – Christian Eriksen gioisce all’indomani di Inter-Sampdoria e indica subito la via: “+3 punti! Mercoledì andiamo ancora”. L’ex Tottenham non vede l’ora di tornare in campo contro il Sassuolo a San Siro, alla conquista di altri tre punti che sarebbero fondamentali per provare ad avvicinare ulteriormente la vetta della classifica. Juventus e Lazio, infatti, giocheranno contro due rivali ostici come Bologna e Atalanta. Il danese suona la carica e manda il suo messaggio a compagni e tifosi. Di seguito il post su Instagram del numero 24 nerazzurro.