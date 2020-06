Marchetti (Sky): “Barcellona, tra Pjanic e Lautaro Martinez prioritÃ  chiare”

Marchetti (Sky): “Barcellona, tra Pjanic e Lautaro Martinez priorità chiare”

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato a “Sky Sport 24” della situazione di mercato di Lautaro Martinez e delle possibili scelte di mercato del Barcellona, interessato anche a Miralem Pjanic della Juventus.

SCELTE DI MERCATO – Il Barcellona guarda alla Serie A per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Oltre al già chiacchieratissimo Lautaro Martinez, infatti, i catalani sono interessati anche a Miralem Pjanic della Juventus. Della questione ha parlato Luca Marchetti, esperto di calciomercato e giornalista di “Sky Sport”, che ha precisato quali possono essere le priorità del club spagnolo: «Il Barcellona è interessato anche a Pjanic, certo, ma al momento se i catalani dovessero spendere tutto il loro budget su un giocatore, allora quel giocatore non sarebbe il bosniaco ma Lautaro Martinez. L’Inter è sempre stata chiara, l’argentino non andrà via se non per i 111 milioni richiesti. Se dovesse scadere la clausola, allora i nerazzurri potrebbero anche chiedere di più».