Inter-Sassuolo, neroverdi in campo: un difensore out per accertamenti

Seduta di allenamento pomeridiana per i neroverdi in vista di Inter-Sassuolo, in programma mercoledì a San Siro alle 19.30. Seduta defaticante per chi ha giocato ieri contro l’Atalanta, fermo invece il difensore Jeremy Toljan per accertamenti.

PREPARAZIONE – Dopo le sfide di ieri, è già ora di tornare in campo per preparare il prossimo turno di campionato, che vedrà in programma Inter-Sassuolo mercoledì alle 19.30. I neroverdi oggi hanno effettuato una seduta di allenamento pomeridiana dopo la pesante sconfitta di ieri contro l’Atalanta. Seduta defaticante per chi è sceso in campo, mentre per gli altri esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo manovra e calci piazzati dopo il classico riscaldamento. Il difensore Jeremy Toljan è rimasto fermo per accertamenti. Prossima seduta di allenamento in programma domani al Mapei Stadium, di mattina, prima della partenza nel pomeriggio per Milano.