Asamoah, prove di rientro con l’Inter? “Prepariamo la prossima”

Kwadwo Asamoah potrebbe essere l’arma in più per Antonio Conte in vista del finale di stagione? Nonostante sia stato indisponibile per praticamente tutta la stagione, il ghanese ha pubblicato una foto in allenamento che potrebbe dare un’indizio su un suo prossimo rientro.

IN PREPARAZIONE – Kwadwo Asamoah si prepara e lancia un indizio su un suo possibile rientro. Il ghanese, alle prese con numerosi problemi fisici che lo hanno afflitto per quasi tutta la stagione, è tornato ad allenarsi e ha anche voluto dare un messaggio in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra: “Prepariamo la prossima partita!”. Un suo eventuale rientro sarebbe sicuramente un’ottima notizia per Antonio Conte soprattutto in questo periodo dai ritmi serratissimi, con sfide ogni tre giorni e un’Europa League da giocare alla fine del campionato. Uno con le qualità del ghanese sarebbe sicuramente un’arma in più per il tecnico nerazzurro per puntare, chissà, a qualcosa in più di una “semplice” qualificazione in Champions League. O quantomeno provarci.