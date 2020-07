FOTO – Biraghi festeggia dopo Inter-Napoli: “Felice per una cosa!”

Cristiano Biraghi, esterno nerazzurro, ha festeggiato tramite il suo profilo ufficiale “Instagram” la vittoria per 2-0 in Inter-Napoli, arrivata anche grazie al suo settimo assist stagionale per la rete in apertura di Danilo D’Ambrosio.

CONTRIBUTO – Con il suo settimo assist stagionale, Cristiano Biraghi ha permesso a Danilo D’Ambrosio di trovare il gol di apertura di Inter-Napoli. L’esterno nerazzurro ha commentato festosamente – attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram” – quanto successo a San Siro: “Felice di aver contribuito a una vittoria prestigiosa”. Una frase accompagnata dalla foto dell’esultanza del gruppo in seguito all’1-0, segno eloquente dell’unità tra i giocatori della rosa di Antonio Conte.