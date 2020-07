Inter, contro l’Atalanta per raggiungere quota 82: mai cosÃ¬ bene dal 2010

Inter, contro l’Atalanta per raggiungere quota 82: mai così bene dal 2010

In caso di un’ipotetica vittoria sabato al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta, l’Inter di Antonio Conte eguaglierebbe il numero di punti in classifica fatto registrare dalla squadra di José Mourinho nel 2010, anno del Triplete e dell’ultimo scudetto.

RISULTATO DA EGUAGLIARE – La bontà del lavoro di Antonio Conte in questo primo anno all’Inter è soprattutto racchiusa nel numero di punti raccolti fin qui in Serie A. 79, dopo la vittoria di ieri contro il Napoli. Nel post Mourinho mai nessuno ha fatto meglio del tecnico salentino. Fino ad ora, solo Leonardo, nel 2010-2011 (in tandem con Rafa Benitez) e Luciano Spalletti nel 2017-2018 avevano superato i 70 punti dopo il magico anno del Triplete (rispettivamente 76 e 72). Insomma, è da parecchio tempo nella Milano nerazzurra non si vede la soglia degli 80 punti. Un risultato che può essere raggiunto proprio quest’anno, in caso di una vittoria (ma anche di un pareggio) sul campo dell’Atalanta.

SFIDA DIFFICILE – Una sfida sicuramente difficile quella che aspetta l’Inter di Antonio Conte. Di fronte troverà infatti una squadra affamata, vogliosa di sancire un proprio record, ovvero raggiungere il miglior piazzamento in Serie A nella propria storia. Quell’Atalanta che, mentre i nerazzurri (milanesi) festeggiavano nel 2010 gli 82 punti e il 18simo Scudetto della propria storia, viveva il dramma sportivo della retrocessione in Serie B. E che ora è pronta a dare battaglia per un secondo posto più importante di quanto si pensi, sia per il prestigio, sia per i vantaggi economici che può portare.