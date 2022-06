Biasin: «Su Inzaghi avevo dubbi e mi sbagliavo. Rinnovo Inter meritato»

Inzaghi sta per rinnovare il proprio contratto con l’Inter. Il tecnico è arrivato in sede per le firme. Fabrizio Biasin ritiene il suo rinnovo più che meritato, nonostante i dubbi iniziali

RINNOVO MERITATO − Biasin commenta positivamente l’imminente prolungamento di contratto di Inzaghi. Il tecnico è già arrivato in sede (vedi articolo). Così Biasin su Twitter: «Inzaghi riuscirà a non farsi travolgere? Un anno fa avevo i miei dubbi. E mi sbagliavo. Ha dato la sua impronta all’Inter e un gioco a tratti davvero bello, ha commesso degli errori ma non ha mai perso “il gruppo”. Oggi, per me, arriva un rinnovo più che meritato».