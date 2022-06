Inzaghi è arrivato alla sede dell’Inter: firma sul rinnovo is coming!

Inzaghi è arrivato alla sede dell’Inter. L’allenatore nerazzurro firmerà il suo prolungamento di contratto per un altro anno. È ormai soltanto questione di minuti

RINNOVO IN VISTA − Dopo Zhang e Marotta (vedi articolo), è arrivato in sede all’Inter anche Simone Inzaghi. L’allenatore, come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, avrà l’incontro con i vertici nerazzurri per firmare il suo rinnovo fino al 30 giugno 2024. Tutto sarà messo nero su bianco e presto arriverà anche l’annuncio ufficiale. L’Inter pone le basi puntellando il suo riferimento in panchina.