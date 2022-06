VIDEO – Bellanova in arrivo a Milano: ecco chi è il nuovo rinforzo dell’Inter

Manca solo l’ufficialità ma è tutto fatto per il passaggio di Raoul Bellanova dal Cagliari all’Inter. L’esterno destro classe 2000 sarà presto a Milano e si legherà ai nerazzurri in prestito, per iniziare. Di seguito il video con il servizio della collega Marta Fornelli per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).