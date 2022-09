Asllani, da Empoli arrivano i complimenti per un traguardo raggiunto con l’Inter

Resta forte il legame tra l’Empoli e Kristjan Asllani, che ha lasciato i toscani proprio in estate per accasarsi all’Inter. Dalla sua ex squadra sono arrivati i complimenti per un traguardo raggiunto.

COMPLIMENTI – Sicuramente una serata difficile da dimenticare per Kristjan Asllani quella di Viktoria Plzen-Inter. Nel finale della sfida, è infatti arrivato l’esordio in Champions League per il centrocampista. Che oggi ha anche incassato i complimenti dell’Empoli, squadra che lo ha visto crescere calcisticamente e che lo ha lanciato lo scorso anno in Serie A.

Complimenti Kristjan per l'esordio in @ChampionsLeague 💪👏 pic.twitter.com/PTIyIFWpS6 — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) September 14, 2022

Qui sopra il post pubblicato dalla società toscana per il giocatore.