Inter, con lo 0-2 miglior inizio in Champions League dopo 4 anni

Con lo 0-2 di ieri in Viktoria Plzen-Inter, i nerazzurri hanno fatto registrare il loro miglior inizio in UEFA Champions League negli ultimi quattro anni. La squadra era infatti riuscita a far meglio dopo due giornate soltanto nell’edizione 2018-2019, quella del ritorno nella competizione.

BUONA PARTENZA – Potrà sembrare paradossale, ma con tre punti in due partite (frutto della sconfitta all’esordio contro il Bayern Monaco e della vittoria di ieri contro il Viktoria Plzen), l’Inter ha fatto registrare il miglio inizio in UEFA Champions League dopo ben quattro anni. Dopo il 2018-2019, quando i nerazzurri partirono con sei punti nelle prime due grazie alle vittorie su Tottenham (2-1) e PSV Eindhoven (1-2), la squadra non era più riuscita nelle seguenti edizioni a trovare la vittoria nelle prime due giornate. È il caso del 2019-2020 con il pareggio casalingo (1-1) contro lo Slavia Praga e la sconfitta (2-1) in trasferta contro il Barcellona. Ma anche del 2020-2021, con i due pareggi contro Borussia Monchengladbach (2-2) e Shakhtar Donetsk (0-0). Persino lo scorso anno, dove l’Inter conquistò gli ottavi di finale, arrivò un solo punto dopo le prime due. Frutto della sconfitta contro il Real Madrid (0-1) e del pari contro lo Shakhtar Donetsk (0-0).

STRADA TRACCIATA – Quel che è certo è che un buon inizio, da solo, non vale nulla. Ora l’Inter dovrà seguire la strada tracciata e cercare di conquistare una qualificazione che ha tutto il sapore di una vera e propria impresa. I nerazzurri sono chiamati adesso al doppio confronto con il Barcellona, che tanto dirà del vero livello dell’Inter e delle possibilità di proseguire il percorso in Champions League.