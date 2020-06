Ashley Young fa sentire la sua voce per...

Ashley Young fa sentire la sua voce per Floyd: “Le vite nere contano”

In seguito ai fatti di Minneapolis, dove il giovane afroamericano George Floyd ha perso la vita a causa di un poliziotto, l’esterno dell’Inter Ashley Young ha voluto unirsi allo slogan “Black lives matter”, che sta spopolando sui social network (e non solo).

RIVOLTA – Non solo rivolte per le strade degli Stati Uniti, messi a ferro e fuoco dopo il bruttissimo episodio di Minneapolis in cui il giovane afroamericano George Floyd ha perso la vita a causa di un poliziotto. Anche sui social network, infatti, impazza sempre di più la protesta al grido di “Black lives matter”, ovvero “Le vite nere contano”. Uno slogan che ha preso piede negli ultimi giorni e al quale si è voluto unire anche Ashley Young, esterno dell’Inter, con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram.