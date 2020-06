Zanetti: “Serie A riprende, saremo cauti. Coronavirus, sono preoccupato”

Zanetti ha parlato dell’emergenza Coronavirus, della ripresa della Serie A e di come ha vissuto la pandemia ai microfoni della “Vita in diretta”, in onda su Rai 1. Il Vicepresidente dell’Inter sottolinea la preoccupazione degli ultimi mesi, anche per l’Argentina. Di seguito le sue dichiarazioni

VERSO IL RITORNO IN CAMPO – Javier Zanetti, Serie A e la sua visione dell’emergenza Coronavirus: «Come hai vissuto la quarantena? Credo che come tutti. All’inizio rispettando le indicazioni del Governo, lavorando da casa e seguendo i miei figli. D’altra parte ho avuto tanta preoccupazione, anche per i miei cari in Argentina. Sperò lì non arrivino i numeri che abbiamo avuto qui in Italia. Stop per l’attività sportiva? Ci sono stati momenti difficili, ma tanta gente ha sofferto molto di più questa pandemia. Questa situazione ci farà riflettere su tante cose che dovremo pensare da qui in avanti. Ora il calcio sta tornando, ma dovremo essere molto cauti, perché c’è tanta preoccupazione».