Batista (Argentina Under 20): “Lautaro Martinez voleva lasciare l’Inter”

Fernando Batista, allenatore dell’Argentina Under 20, ha parlato al canale YouTube “Cultura del gol” di Lautaro Martinez e della sua situazione all’Inter specialmente per quanto riguarda la scorsa stagione.

VOGLIA DI ANDARE – Punto fermo dell’Inter di Antonio Conte dove ha incantato in questa stagione in coppia con Romelu Lukaku, Lautaro Martinez lo scorso anno ha difficilmente trovato spazio, tanto da desiderare di lasciare la squadra. A rivelarlo è stato Fernando Batista, tecnico dell’Argentina Under 20, riferendosi proprio alla situazione vissuta dal numero 10 nerazzurro sotto la guida di Luciano Spalletti: «Ricordo che lo scorso anno sono andato a trovare Lautaro e mi disse che voleva andarsene perché non giocava molto. Bisogna però dire che queste sono situazioni che possono capitare». Una situazione che può riproporsi? Resta da capire se il giocatore preferisca il corteggiamento del Barcellona, oppure voglia continuare a far sognare i tifosi nerazzurri a suon di gol.