Acerbi a Dimarco: «Non devi giustificarti! Lo sfogo si capisce per chi è»

Il post di Dimarco, a ora, ha portato quasi tremila commenti fra positivi e negativi. Al numero 32, dopo l’esultanza al momento del rigore sbagliato da Henry in Inter-Verona, risponde anche Acerbi.

LA REAZIONE – Francesco Acerbi si rivolge a Federico Dimarco, dopo la spiegazione per lo sfogo sul rigore di Inter-Verona: “Leone non ti devi giustificare… non era contro di lui (Thomas Henry, ndr) ci mancherebbe altro… era per noi uno sfogo per la tensione del momento… magari può sembrare dalle immagini ma non è così!!! Se si dovesse sbagliare atteggiamento nei riguardi degli avversari è giusto chiedere scusa!!! Un abbraccio leone sempre a testa alta”.