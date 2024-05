FOTO – Arnautovic commosso: «È un sogno che si realizza, grazie a tutti!»

Marko Arnautovic ha festeggiato la vittoria dello scudetto con l’Inter, squadra con la quale sta vivendo la sua seconda esperienza dopo quella trionfale coincisa con il triplete nella stagione 2009-2010.

LA COMMOZIONE – Marko Arnautovic ha pubblicato un post sul suo account Instagram sul tema della vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. L’austriaco, giunto all’Inter quest’estate dopo un’esperienza al Bologna, ha commentato con estrema soddisfazione e gratitudine la vittoria della seconda stella con i colori nerazzurri: «Roba da sogno! Quando ho giocato per la prima volta con l’Inter, ho sempre desiderato tornare a giocare di nuovo a San Siro! Il mio sogno si è realizzato e non avrei potuto farlo con un gruppo di giocatori migliori. Grazie ai calciatori, allo staff e ovviamente ai tifosi».

Arnautovic alla sua seconda esperienza all’Inter: i numeri

QUALCHE DATO – Arnautovic ha coronato il suo desiderio di tornare all’Inter per vincere nuovamente con i nerazzurri. Il classe 1989 ha siglato 5 reti e 3 assist in 34 partite disputate in stagione. Per l’austriaco è possibile l’ipotesi della conferma in nerazzurro, anche se non è da escludere alcuna ipotesi in vista della finestra estiva di calciomercato. La sua volontà è comunque chiara: restare all’Inter per accumulare nuovi successi e prestazioni da protagonista in maglia nerazzurra.