Zielinski all’Inter, arriva un altro indizio rumoroso: lo manda il Napoli

Tra Zielinski e il Napoli si va sempre più verso la rottura. Il centrocampista polacco sarebbe vicino all’Inter. Arriva un altro indizio non banale.

INDIZIO NON BANALE − Il Napoli ha deciso di escludere Piotr Zielinski dalla lista Uefa per la Champions League. A confermarlo il Corriere dello Sport. Ulteriore indizio di come il rapporto tra il giocatore polacco e il club partenopeo si sia deteriorato. L’Inter è sul giocatore, tanto che la dirigenza avrebbe già avvertito il Napoli sull’inizio di una trattativa. Il polacco, proprio come Mehdi Taremi dal Porto, arriverà a parametro zero in estate.