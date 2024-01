Zhang, nessuna svendita dell’Inter ad Oaktree: un documento lo rivela!

Gli scenari del club nerazzurro potrebbero cambiare dopo l’analisi di un documento sul prestito di Oaktree a Suning. Zhang si sarebbe tutelato, impedendo la svalutazione dell’Inter.

FUTURO – Da tempo si discute sulla scadenza del famoso prestito di Oaktree alla famiglia Suning, proprietaria dell’Inter. A maggio del 2024, infatti, è fissato il momento in cui Steven Zhang dovrà restituire i 275 milioni di euro concessi dal fondo. Il futuro dell’Inter, dunque, sembra essere legato proprio alla restituzione di tale prestito. E la preoccupazione di molti è che, nel caso in cui la famiglia Zhang non dovesse riuscirci, il club nerazzurro verrebbe svenduto ad Oaktree. C’è però un nuovo scenario che si apre, grazie a dei documenti, liberamente consultabili e resi noti da Panorama, che spiegano come la situazione sia completamente diversa.

DOCUMENTO – Il documento in questione è l’atto di costituzione del pegno concesso da Suning a Oaktree, attraverso cui si possono conoscere informazioni importanti sulla gestione del finanziamento. In questi atti c’è una clausola che stabilisce l’obbligo di una stima dei beni messi in pegno dalla famiglia Zhang. Di conseguenza, se il valore dei beni, in questo caso l’Inter, dovesse risultare superiore al prestito, Oaktree dovrebbe rimborsare Suning. Tutta l’operazione di stima sarà eseguita da un perito, che non potrà essere contestato dalle parti.

CAUTELA – Ciò fa capire come la famiglia Zhang si sia assolutamente tutelata e che, in seguito a un’eventuale mancata restituzione del prestito Oaktree, il valore di mercato dell’Inter non andrebbe perso. Il creditore, dunque, non si approprierebbe del club nerazzurro gratis, ma dovrebbe pagare in base alla differenza del valore di mercato al momento dell’erogazione del prestito. In parole povere, se l’Inter vale attualmente 1,2 miliardi di euro, Suning potrebbe ricavare dal prestito 200 milioni di euro.