FOTO – Buchanan, a lavoro verso Monza: ecco i primi sorrisi con l’Inter!

Tajon Buchanan inizia ad ambientarsi nel gruppo di Inzaghi, impegnato nella preparazione della trasferta di Monza. Di seguito lo scatto che ritrae uno dei primi sorrisi del calciatore canadese con la maglia dell’Inter.

PRIME VOLTE – Fra due giorni l’Inter tornerà in campo per la prima sfida del girone di ritorno di Serie A. La trasferta di Monza assume un sapore particolare, non solo per la necessità di iniziare bene la seconda parte di stagione, ma anche perché sarà la prima volta di Tajon Buchanan. Il nuovo acquisto nerazzurro, arrivato dal Bruges pochi giorni fa, si sta allenando da pochi giorni insieme al gruppo di Simone Inzaghi. Dopo l’assenza di ieri, a causa di pratiche burocratiche da sbrigare in Belgio, oggi il canadese ha effettuato regolarmente la sessione di lavoro. E proprio in questo frangente non sono di certo mancati i primi sorrisi di Buchanan in tenuta nerazzurra, d’allenamento per ora.

Il laterale nerazzurro, che in occasione di Inter-Verona era in tribuna a sostenere la sua nuova squadra, a Monza sarà invece seduto in panchina. La sicurezza, infatti, è che il nome di Buchanan sarà scritto nella lista dei convocati di Inzaghi per la sfida di sabato sera. Meno si sa, invece, sulla sua presenza in campo, molto più probabile a partita in corso.