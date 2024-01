Giuntoli: «Juventus, no ansia e piedi per terra. Guardiamo solo dietro!»

La Juventus sta per scendere in campo per la sfida di Coppa Italia con il Frosinone. Ma il focus è anche sul campionato, del quale parla Cristiano Giuntoli.

ZERO ANSIA – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Frosinone, Cristiano Giuntoli esprime la sua opinione sulla posizione in classifica dei bianconeri e sulla possibilità di potenziare la rosa nel corso della sessione invernale di calciomercato. Così il Football Director della Juventus nel pre-partita di Mediaset:: «Siamo molto contenti della rosa che abbiamo. Non abbiamo esigenze particolari, ci stiamo guardando intorno. Ci serve un centrocampista? Se ci fossero occasioni corrette dal punto di vista economico potremmo pensarci. Vediamo se ci sono le condizioni per un’opportunità. A due punti dall’Inter? Non abbiamo sinceramente quest’ansia, stiamo facendo molto bene. Stiamo con i piedi per terra, col mister ce lo diciamo sempre. Stiamo facendo grandi cose ma in questo momento stiamo guardando indietro. Non è per scaramanzia o altro. Lavoriamo ogni giorno per crescere, poi i conti li facciamo alla fine».