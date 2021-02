Zhang lavora per Bain Capital e risponderà a BC Partners dopo Milan-Inter – SM

Zhang Jindong e Steven (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Zhang sta vivendo a distanza questa settimana che porta al Derby di Milano ma Milan-Inter non è il suo pensiero prioritario. Come riportato da “Sport Mediaset”, è in corso il lavoro sull’asse azionario che coinvolge i fondi BC Partners e Bain Capital

DERBY E QUOTE – In casa Inter tiene banco il doppio derby di questo weekend (vedi articolo). Il Presidente Steven Zhang da Nanchino aspetta il risultato di domenica da San Siro per dare una risposa definitiva al fondo BC Partners, che nel frattempo ha alzato la sua offerta. Dai 750 milioni di euro è passato a 800 milioni, con la possibilità d aggiungere anche bonus sul rendimento per avvicinarsi alla richiesta della proprietà Suning, che è pari a un miliardo. Intanto Zhang sta lavorando su un piano alternativo che presuppone un finanziamento da parte del fondo Bain Capital. Suning necessita di un finanziamento da almeno 200 milioni per non essere costretta a cedere l’Inter proprio nel momento migliore, con la squadra prima in Serie A. In attesa del risultato di Milan-Inter, in programma domenica pomeriggio, che potrebbe anticipare la risposta di Zhang…