Zarate: “Lautaro Martinez? Grandi possibilitÃ  che vada al Barcellona”

Zarate: “Lautaro Martinez? Grandi possibilità che vada al Barcellona”

Sergio Zarate, fratello di uno dei due agenti di Lautaro Martinez, intervenuto su Fox Sports Argentina ha parlato del futuro dell’attaccante nerazzurro. Secondo Zarate il futuro dell’attaccante argentino è in Spagna, al Barcellona

MERCATO – Secondo Sergio Zarate, fratello di uno dei due agenti di Lautaro Martinez l’attaccante nerazzurro approderà in Spagna, alla corte del Barcellona: «Lautaro al Barcellona? È una possibilità molto grande, è un grandissimo giocatore. Non ha limiti. Barcellona o Real Madrid? Chi decide è il giocatore, ma con Lionel Messi lì è più probabile che vada dal più grande di tutti. Le parole di Javier Zanetti? Possono dire (all’Inter, ndr) tutto quello che vogliono, ma è il mercato che comanda come sempre. Se qualche grande d’Europa chiede un giocatore punta tutto su di lui».