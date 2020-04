Dalglish esce dal ricovero per Coronavirus, il messaggio...

Dalglish esce dal ricovero per Coronavirus, il messaggio del Liverpool

Da Sir Kenny Dalglish arriva una buona notizia. L’ex centrocampista scozzese di Celtic e Liverpool, ricoverato venerdì scorso per Coronavirus (vedi articolo), è tornato a casa. Attraverso il sito del club inglese ha aggiornato sulle sue condizioni di salute.

PASSO POST CORONAVIRUS – Sir Kenny Dalglish ha emesso il seguente aggiornamento tramite il Liverpool: “Grazie a tutti per gli auguri di buona salute di questi ultimi giorni. Sono felice di essere tornato a casa con la mia famiglia, dopo aver ricevuto le cure brillanti del sistema sanitario nazionale che apprezzo oggi più che mai. Vogliamo esprimere la nostra immensa gratitudine allo staff medico, che si è preoccupato di me e che continua a trattare un’infinità di altri pazienti in tutta la nazione, durante questo incredibile periodo di sfide”.

Fonte: LiverpoolFC.com