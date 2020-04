Kenny Dalglish positivo al Coronavirus, l’annuncio del Liverpool

Kenny Dalglish, leggendario ex centrocampista scozzese di Celtic e Liverpool (di cui è stato anche allenatore), è positivo al Coronavirus. L’annuncio arriva proprio dai Reds, dove attualmente è dirigente non esecutivo.

LA POSITIVITÀ – “La famiglia Dalglish ha rilasciato questa sera il seguente comunicato sulle condizioni di Sir Kenny Dalglish, che è stato ricoverato in ospedale mercoledì 8 aprile per un’infezione che ha richiesto trattamenti con antibiotici. In regola con le correnti procedure, ha effettuato il test per il Coronavirus nonostante non avesse manifestato sintomi da contagio. In maniera sorprendente il risultato è positivo, ma rimane asintomatico. Prima di essere ricoverato in ospedale, Dalglish aveva scelto di isolarsi in maniera volontaria per un periodo maggiore rispetto a quello segnalato, assieme alla sua famiglia. Il suo messaggio è di seguire tutte le linee guida del Governo e degli esperti nelle prossime settimane. Coglie l’opportunità per ringraziare lo staff del servizio sanitario nazionale, il cui coraggio e sacrificio dev’essere il focus dell’attenzione nazionale in questo periodo complesso. In chiusura, in un momento di tale sfida chiede che sia rispettata la privacy propria e della sua famiglia. Dalglish spera di tornare a casa quanto prima, il Liverpool darà ulteriori aggiornamenti quando sarà appropriato farlo”.

Fonte: LiverpoolFC.com