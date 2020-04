Ranocchia nel giorno di Pasqua annuncia l’arrivo di un “regalo” speciale

Ranocchia ha scelto il giorno di Pasqua per fare un annuncio importante per la sua vita privata. Il numero 13 dell’Inter ha “trovato” una sorpresa speciale nel suo uovo pasquale

FIOCCO ROSA – Non solo drammi e notizie negative in questa giornata surreale. In casa Inter, ad esempio, è appena arrivata una gradita sorpresa. Ad annunciarla è direttamente Andrea Ranocchia, che nei prossimi mesi diventerà papà per la seconda volta. Il difensore nerazzurro, in compagnia della moglie Giulia e del primogenito Lorenzo, sceglie il giorno di Pasqua per annunciare questo regalo speciale. Queste le parole di Ranocchia: “«A volte essere un fratello è ancora meglio che essere un supereroe». Auguri di buona Pasqua da Me, Giulia, Lorenzo e dalla sua ‘Piccola’”. Di seguito il post pubblicato da Ranocchia su Twitter.