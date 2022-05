Zanetti: «Dybala? Parlato tanto! Perisic volontà Inter chiara. Continuiamo»

Zanetti, presente all’Integration Heroes Match organizzato da Eto’o (vedi articolo), ha parlato a Sky Sport 24 al termine della partita. Il vice president dell’Inter non si sottrae alle domande su Dybala e Perisic.

IL GIUDIZIO – Javier Zanetti parla dell’Integration Heroes Match: «Molto importante, ci siamo divertiti. È bello trovarsi fra amici per una bella causa, vedere gli amici dopo tanto tempo fa sempre piacere. Lo scudetto al Milan? Noi abbiamo dato tutto. Io credo che sia stata una stagione molto positiva, vincendo la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia arrivando all’ultima giornata per il campionato. Veniamo da tre anni di grande continuità e vogliamo continuare, non dimentichiamoci che abbiamo vinto l’anno scorso. Ivan Perisic? Ha avuto una grande stagione, credo che è stato molto positivo per noi. La volontà nostra c’è sempre stata, da novembre stiamo parlando. Adesso dipende da lui se vuole continuare o no».

PORTARLO IN NERAZZURRO? – Zanetti si esprime su Paulo Dybala all’Inter: «Siamo amici. Conosco Paulo da quando aveva sedici anni, lo ritengo oltre che un grandissimo giocatore una grandissima persona. Abbiamo parlato tanto, ma di futuro no. Lui domani parte per Bilbao per la finale fra Argentina e Italia, dove ci sarò anche io. Sicuramente Piero Ausilio e Dario Baccin faranno il massimo per migliorare questa squadra, che è già competitiva. Magari si sono salutati con Dybala, però stiamo parlando di due grandi professionisti. Credo che siamo un bel gruppo di lavoro, ognuno dà il suo per il bene dell’Inter e vogliamo continuare a essere competitivi».

STAGIONE BUONA – Zanetti commenta l’annata dell’Inter: «Ho detto dall’inizio che è stata una stagione molto positiva, perché le premesse erano altre. Si è sempre fatto un lavoro di grande umiltà, siamo usciti a testa alta dalla Champions League e abbiamo dato tutto quello che avevamo. Il campionato l’ha dimostrato, bravo il Milan a vincerlo ma noi abbiamo vinto l’anno scorso. Vogliamo continuare con questa crescita, che passa dal lavoro di tutti».