Integration Heroes Match, Dybala e Onana titolari! A San Siro anche dirigenza Inter

A SAN SIRO – Integration Heroes Match è la sfida amichevole organizzata da Samuel Eto’o a San Siro, a scopo benefico. Presenti tanti ex giocatori dell’Inter, come gli eroi del Triplete: Sneijder, Julio Cesar, Javier Zanetti, Cambiasso, Cordoba, Materazzi, Maicon, Cristian Chivu e ovviamente Samuel Eto’o. Ma anche Giampaolo Pazzini, Frey, Andrea Pirlo, Djorkaeff, Seedorf, Martina Brustia, Fabio Galante. Poi ancora Lionel Messi, Totti, Filippo Inzaghi, e tantissimi altri. Da sottolineare anche la presenza di André Onana – nuovo portiere dell’Inter – e di Paulo Dybala (per lui boato del pubblico all’ingresso in campo). Entrambi i giocatori partiranno titolari nelle due formazioni. Presenti in tribuna anche parte della dirigenza dell’Inter, con Piero Ausilio e Dario Baccin e chissà se non proveranno a convincere l’attaccante argentino…