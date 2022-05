A San Siro l’Integration Heroes Match di Eto’o: tanti ex Inter e uno futuro!

San Siro lunedì 23 maggio ospiterà l’Integration Heroes Match, ovvero una partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto’o per promuovere i tempi dell’educazione e dell’integrazione. Saranno tante le stelle del calcio maschile e femminile che scenderanno in campo per l’occasione. Presente anche un futuro giocatore dell’Inter

PARTITA SPECIALE – San Siro lunedì 23 maggio ospiterà l’Integration Heroes Match, una partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto’o per promuovere i temi dell’educazione e dell’integrazione contro qualsiasi forma di discriminazione. Per l’occasione torneranno a calcare il prato verde del Meazza tante stelle del calcio mondiale, tra i quali molti ex di Inter e Milan ma anche un futuro nerazzurro, ovvero André Onana. Ecco la lista di tutti i partecipanti.

Francesco Totti, Javier Zanetti, Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Paulo Dybala, Júlio César, Maicon, Massimo Ambrosini, Valentina Bergamaschi, Zvonimir Boban, Barbara Bonansea, Tim Cahill, Esteban Cambiasso, Vincent Candela, Fabio Capello, Iván Ramiro Córdoba, Deco, Dida, Youri Djorkaeff, Khalilou Fadiga, Sébastien Frey, Sara Gama, Ludovic Giuly, Presnel Kimpembe, Patrick Kluivert, Marco Materazzi, Alessandro Matri, Patrick Mboma, Ajara Nchout, André Onana, Giampaolo Pazzini, Serginho, Thomas, Wesley Sneijder.