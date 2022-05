Dybala: «Zanetti? Parlato con tanti! Totti idolo. Per il futuro solo il meglio»

Dybala intervistato al termine dei primi quarantacinque minuti dell’evento Integration Heroes Match organizzato da Samuel Eto’o, su Sky Sport ha parlato del suo futuro, facendo riferimento alle chiacchere nel pre-partita con Javier Zanetti (vedi QUI).

IL FUTURO – Paulo Dybala presente a San Siro, su Sky ha parlato del suo futuro: «Sono contento di essere qui, ho parlato con Samuel (Eto’o, ndr) e non potevo rifiutare. Javier Zanetti? Ho parlato con tutti, però vorrei che si parlasse dell’evento di oggi. Roma? Francesco Totti è un idolo, le sue parole di affetto sono molto belle. Adesso sono tranquillo, domani parto per la nazionale, ci sarà una bella partita contro l’Italia e vogliamo continuare a vincere. Ancora non lo so cosa farò, devo scegliere il meglio per me che è la cosa più importante».