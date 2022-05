Eto’o: «Mourinho? Tutti quelli che lo conoscono sanno che persona è»

Eto’o ha parlato al termine della partita da lui organizzata, l’Integration Heroes Match (vedi articolo). A Sky Sport, dal prato del Meazza, l’ex attaccante dell’Inter ricorda Mourinho con cui ha condiviso la magica stagione 2009-2010.

Samuel Eto’o è contento per la partita da lui organizzata: «Ringrazio il pubblico del Meazza per questa serata. Un pensiero su José Mourinho in vista della finale di UEFA Europa Conference League con la Roma? Ci sono poche cose da dire su Mourinho. Tutti quelli che lo conoscono sanno che persona è: un campione. Siamo orgogliosi di quello che ha fatto in questo anno e gli faccio gli auguri per la finale».