Julio Cesar: «Totti avversario temibile, in carriera un gol che mi fa ancora incazzare!»

Julio Cesar, intervistato da Sky Sport nel corso della partita di beneficenza a San Siro ha parlato dell’avversario più temuto in carriera, cioè Francesco Totti (anche lui presente alla partita).

AVVERARIO TEMIBILE – Julio Cesar nel corso della partita di San Siro, dalla panchina ha raccontato ironicamente del gol più bello subito in carriera: «L’avversario più temibile? Francesco Totti sicuramente. A San Siro mi ha segnato il gol più bello che ho subito in carriera, ed è anche il suo gol più bello a detta sua. Il cucchiaio che mi fa incazzare ancora oggi! Gliel’ho ricordato oggi, ci scherziamo un po’. Ancora non l’ho superata (ride, ndr)».